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بوتين عن المدانين القتلى: ارتكبوا أخطاء لكنهم ضحوا بحياتهم من أجل الوطن وكفروا عن ذنوبهم

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بوتين عن المدانين القتلى: ارتكبوا أخطاء لكنهم ضحوا بحياتهم من أجل الوطن وكفروا عن ذنوبهم
Legion-Media APAimages
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (صورة أرشيفية)
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن المدانين القتلى الذين شاركوا في العملية العسكرية الخاصة ضحوا بحياتهم من أجل وطنهم، وستبذل السلطات قصارى الجهد لمساعدة أهاليهم وأحبائهم.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس بفريق المقاتلين الذين قاموا بعمل بطولي بالقرب من قرية أوروجاينويه في اتجاه جنوب دونيتسك، حيث وقف بوتين دقيقة صمت حدادا على أرواح المدانين الذين لقوا حتفهم خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة، وأشار إلى أن بعضا من المتطوعين الذين انضموا إلى صفوف القوات المسلحة الروسية من السجون قاتلوا إلى جانب باقي المقاتلين ولقوا حتفهم.

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وتابع: "قد لا تعلمون أن جنازة أحد هؤلاء الضحايا كانت اليوم، لذلك، وقبل أن نبدأ حديثنا أقترح تكريم ذكراهم بدقيقة صمت".

وقال بوتين: "أود القول إننا جميعا بشر، ويمكن لأي شخص أن يرتكب أخطاء ما، وقد ارتكبوها ذات مرة، لكنهم ضحوا بحياتهم من أجل وطنهم، وكفروا عن ذنوبهم بالكامل". وأكد الرئيس أن السلطات ستبذل أقصى ما في وسعها لمساعدة أهاليهم.

المصدر: نوفوستي

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