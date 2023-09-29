 
مباشر

مدفيديف يوجه بالتغلب على كافة الدفاعات الجوية الغربية

أخبار العالم

مدفيديف يوجه بالتغلب على كافة الدفاعات الجوية الغربية
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w4u4

زار نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف حقل كابوستين يار للتجارب النووية والصاروخية في آستراخان جنوبي روسيا، ووجه بالوقوف على أي تقدم تحققه الدفاعات الجوية الغربية ومواجهته.

وقال مدفيديف، إن  روسيا تبذل الجهود لإيجاد إمكانية للتصدي لأحدث المعدات العسكرية الغربية.

إقرأ المزيد
مدفيديف: يبدو أنه لم يعد أمامنا خيار آخر
مدفيديف: يبدو أنه لم يعد أمامنا خيار آخر

وأشار مدفيديف إلى أن روسيا ستواصل استخدام كافة السبل حتى تحقيق النصر النهائي.

وأضاف أنه على روسيا مواجهة كافة أنواع الدفاع الجوي والحرب الإلكترونية لدى "الناتو" وما يتم تزويد العدو الأوكراني به.

وتابع: "الشيء الرئيسي الذي يجب علينا تحقيقه هو مواجهة أنظمة الدفاع الجوي والحرب الإلكترونية الحديثة في ترسانة "الناتو" والتي يتم تزويد عدونا بها".

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا