تفاصيل جديدة عن مهاجم روتردام.. النيابة العامة تكشف سجلاته

كشف في هولندا أن النيابة العامة أوصت في وقت سابق المركز الطبي بجامعة "إيراسموس" في روتردام، بعدم منح دبلوم التخرج لطالب الطب فؤاد. ل. الذي أطلق النار أمس في روتردام وقتل 3 أشخاص.

وأرسلت النيابة الهولندية في وقت سابق حسب قناة NOS رسالة إلكترونية إلى الجامعة تحدثت عن "السلوك المزعج" لهذا لطالب، وأنه من أصحاب السوابق وتمت إدانته بتهمة التعامل بقسوة مع الحيوانات وشوهد أيضا "جالسا شبه عار في الحديقة على كومة من أوراق الشجر وهو يصرخ بصوت عال".

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وأشارت الرسالة إلى أن تفتيش هاتفه كشف عن صور لأشخاص "طعنوا حتى الموت" بالإضافة إلى نازيين ومتطرفين يمينيين.

وأثناء استجوابه ذكر أنه كان مدمنا على الكحول ويعاني من الاكتئاب.

وختمت النيابة رسالتها إلى الجامعة: "نعتقد أن هذا سيؤثر على قراركم حول أهلية هذا الشخص للحصول على شهادة الطب".

وأمس الخميس، أطلق الشاب المشار إليه النار على مبنى سكني ثم في المركز الطبي بجامعة "إيراسموس" في روتردام، ويدعى فؤاد. ل. وعمره 32 عاما.

المصدر: نوفوستي