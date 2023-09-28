قتيلان في حادث إطلاق نار داخل مستشفى في مدينة روتردام بهولندا (فيديو)

ذكرت الشرطة الهولندية، اليوم الخميس، أن شخصين توفيا في حادث إطلاق نار، فيما أصيبت فتاة بجروح بالغة داخل شقة ومستشفى بمدينة روتردام الهولندية.

واعتقلت الشرطة الهولندية رجلا في روتردام، بعد إطلاق النار المميت في المستشفى الجامعي.

وقالت السلطات إن وحدات خاصة دخلت مستشفى المدينة الهولندية، بحثا عن المشتبه به (32 عاما) الذي يحمل مسدسا، فيما نقلت وسائل إعلام محلية عن الشرطة أن دافع الهجوم لا يزال مجهولا.

Bij de twee schietincidenten in #Rotterdam zijn dodelijke slachtoffers te betreuren. We informeren nu eerst familie en nabestaanden. Later zullen we verdere toelichting geven. — Politie Eenheid Rotterdam eo (@POL_Rotterdam) September 28, 2023

كما أوضحت الشرطة، أن المشتبه به كان يرتدي زيا "قتاليا" وأنه طويل القامة وأسود الشعر ويحمل حقيبة ظهر.

🚨🇳🇱 Several people killed and wounded in mass shooting in Rotterdam, The Netherlands. 1 suspect under custody. pic.twitter.com/IY9GV9gJCL — Terror Alarm (@Terror_Alarm) September 28, 2023

وأطلق مسلح النار داخل شقة في المدينة الهولندية ثم اقتحم مركزا طبيا مجاورا، واندلع حريقان في المكانين المذكورين ولكن تم اخمادهما.

وقالت شرطة المدينة في بيان على منصة "إكس" إن "حادثي إطلاق النار في روتردام أسفرا عن سقوط قتلى.. نبلغ أولا العائلة والأقرباء ونزودهم بمزيد من المعلومات لاحقا".

وأظهرت مشاهد أشخاصا يخرجون من المستشفى بينهم أطباء، فيما كان يدخله عناصر من الشرطة يرتدون سترات واقية من الرصاص.

BREAKING: Shooting at Holland Erasmus Medical Centre, Rotterdam. The shooting started in a classroom with sick children. Multiple casualties have been reported. pic.twitter.com/hPuKr7A3dj — Insider Corner (@insiderscorner) September 28, 2023

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المصدر: RT + أ ف ب