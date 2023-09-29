قال ضابط الاستخبارات الأمريكي المتقاعد سكوت ريتر، إن اللقاءات الأخيرة بين فلاديمير زيلينسكي والمسؤولين في "الناتو" جعلت انهيار القوات الأوكرانية أقرب.

وأضاف الخبير: "التقى أمين عام الناتو ينس ستولتنبرغ ووزيري دفاع فرنسا وبريطانيا مع زيلينسكي.

وخلال ذلك تم رفض اقتراحات واقعية للسلام لصالح زيادة تشجيع عضوية أوكرانيا في الناتو. لقد تم خداع أوكرانيا. وهي ستكتشف مع الناتو هذا الأمر قريبا ".

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وأعرب الخبير الأمريكي عن اعتقاده، بأن نهاية الأمة الأوكرانية الحديثة قد اقتربت وحانت. وقال: "أتباع ستيبان بانديرا لا يستحقون أقل من ذلك. أشعر بالأسف على الشعب الأوكراني".

أمس الخميس التقى ستولتنبرغ مع زيلينسكي في كييف. وأيد ستولتنبرغ "صيغة السلام" التي طرحها زيلينسكي وكرر وعده بدعم أوكرانيا "طالما تطلب الأمر ذلك ".

من جانبه أشار رئيس نظام كييف بعد المفاوضات، إلى أن انضمام أوكرانيا إلى الحلف بات مسألة وقت فقط.

المصدر: نوفوستي