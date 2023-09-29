إغلاق التحقيق ضد بن غفير في قضية إشهاره مسدسه ضد فلسطينيين

ذكرت صحيفة "هآرتس" أن المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهاراف-ميارا، قررت وقف التحقيق ضد وزير الأمن القومي إيتامار بن غفير، في قضية إشهاره مسدسه ضد فلسطينيين قبل عامين.

وتم تسليم، المحكمة العليا الإسرائيلية، إشعارا بقرار إغلاق القضية في إطار تحديث الالتماس الذي طالب بمنع بن غفير بإقالته من منصبه بسبب تصرفاته في مثل هذه القضية.

وكان بن غفير ادعى أنه شعر بالتهديد من قبل الحراس الفلسطينيين ما دفعه لسحب مسدسه الشخصي الذي حصل عليه من ضابط الكنيست بسبب التهديدات التي يتعرض لها.

وقال مكتب المستشارة القضائية، إن القرار اتخذ بعد فحص الأدلة التي أظهرت أنه لا يوجد ما يسمح بإمكانية إدانته.

المصدر: "القدس