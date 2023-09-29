الدفاع الروسية تمنح جوائز مالية لجنود دمروا دبابة "ليوبارد" ألمانية (فيديو)

منحت وزارة الدفاع الروسية جوائز مالية لعدد من جنود جيش دبابات الحرس الأول في المنطقة العسكرية الغربية، دمّروا دبابة "ليوبارد" على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا.

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وجاء في بيان صدر عن الوزارة: "أحبط الجنود من جيش دبابات الحرس الأول بالمنطقة العسكرية الغربية محاولة أخرى للقوات الأوكرانية لشن هجوم على محور كوبيانسك في منطقة العملية العسكرية الخاصة... وقدمت قيادة مجموعة القوات "الغربية" جوائز مالية للجنود الذين دمروا دبابة "ليوبارد" في ساحة المعركة.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية مؤخرا تدمير دبابتين ألمانيتين "ليوبارد" قرب قرية ستيلماخوفكا على محور كوبيانسك.

واضطرت قوات كييف لمنع إرسال دباباتها من هذا النوع إلى القتال حفاظا عليها، بعد أن عوّل عليها نظام كييف وحلفاؤه في "قلب موازين الحرب" في أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي