تقرير: نتنياهو منفتح على إبقاء اتفاق السلام حيا مقابل التطبيع مع السعودية

أفاد موقع "والا" بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن استعداده لإبقاء فرصة السلام مع فلسطين حية، مقابل التطبيع مع السعودية.

وحسب موقع "والا" الإسرائيلي، التقى مساعدو نتنياهو مع مسؤولين كبار في البيت الأبيض هما بريت ماكغورك وآموس هوكشتاين في الليلة التي سبقت لقاء رئيس الوزراء مع بايدن على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وخلال هذا الاجتماع التحضيري، سأل المسؤولون الأمريكيون نظرائهم الإسرائيليين عن التنازلات التي سيكون نتنياهو على استعداد لتقديمها لبايدن خلال اللقاء. ورفض مساعدو نتنياهو الخوض في التفاصيل، وأخبروا ماكغورك وهوكشتاين أن رئيس الوزراء سيناقش الأمر خلال الجزء الفردي من الاجتماع مع بايدن في اليوم التالي.

وقال موقع "والا" نقلا عن مسؤول إسرائيلي ومصدر مطلع، إن العنصر الفلسطيني من الصفقة مع السعودية استحوذ على جزء كبير من الاجتماع الذي عقده بايدن ونتنياهو مع موظفيهما في 20 سبتمبر.

ولم يقدم بايدن قائمة بالتنازلات المحددة التي يود أن يقدمها نتنياهو، لكنه قال إنه يريد من إسرائيل أن تتخذ خطوات من شأنها الحفاظ على إمكانية حل الدولتين.

وذكر التقرير أن نتنياهو رد بعرض اتفاق عام على اتخاذ خطوات من شأنها أن تترك الباب مفتوحا أمام اتفاق سلام مستقبلي مع الفلسطينيين.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"