الدفاع الروسية: لا خطط لإجراء تعبئة عسكرية في روسيا

أعلن نائب رئيس مديرية التنظيم والتعبئة الرئيسية في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فلاديمير تسيمليانسكي، أن هيئة الأركان العامة ليس لديها خطط للتعبئة في روسيا.

وأضاف تسيمليانسكي، تزامنا مع بدء موسم التجنيد الخريفي اعتبارا من 1 أكتوبر، "يوجد الآن ما يكفي من المتطوعين والجنود المتعاقدين لتنفيذ مهام العملية الخاصة".

وأشار في الوقت نفسه إلى أن عدد الراغبين في الالتحاق بالخدمة التعاقدية تزايدت في الآونة الأخيرة.

وأضاف أن جميع المجندين سيؤدون الخدمة في أراضي روسيا، ولن يرسل أحد منهم إلى القتال بمنطقة العملية العسكرية في أوكرانيا.

كما أكد أنه لن يتم إرسال المجندين إلى المناطق الجديدة في روسيا أو المشاركة هناك في أي مهام.

ولفت إلى أن إجراءات التجنيد بموجب التعاقد ستستمر بالتعاون مع السلطات الحكومية الروسية.

وأعلن إطلاق "خط ساخن" للاستفسار عن قضايا التجنيد اعتبارا من 17 أكتوبر يومي الثلاثاء والخميس من الساعة 10:00 وحتى 12:00 بتوقيت موسكو.

وأضاف أنه لضمان تسجيل المتطوعين في الوقت المناسب، وسعت وزارة الدفاع شبكة مراكز التجنيد لفحص المتطوعين، وتوقيع عقود خدمتهم في الجيش الروسي.

المصدر: RT