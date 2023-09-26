أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو اليوم الثلاثاء أن خسائر القوات الأوكرانية منذ بداية الشهر الحالي شملت أكثر من 17 ألف فرد و2.7 ألف قطعة من الأسلحة والمعدات العسكرية.

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جاء ذلك في تصريحات أدلى بها شويغو خلال اجتماع قيادة وزارة الدفاع الروسية في موسكو اليوم الثلاثاء.

وفي ما يلي أبرز النقاط التي تضمنتها كلمة شويغو:

تتكبد القوات المسلحة الأوكرانية خسائر فادحة على طول خط التماس بأكمله

قضت القوات الروسية خلال الشهر الحالي على أكثر من 17 ألف فرد من القوات الأوكرانية، وشملت الخسار الأوكرانية في الأسلحة والمعدات دبابتين من طراز "ليوبارد"، وواحدة من طراز "تشالنجر"، و7 عربات مشاة قتالية من طراز "برادلي"

وسعت القوات الروسية منطقة السيطرة بشكل كبير بالقرب من قريتي سينكوفكا وبتروبافلوفكا على محور كوبيانسك

تستمر الولايات المتحدة وحلفاؤها في تسليح القوات الأوكرانية، وتستمر كييف في إلقاء جنود غير مدربين في هجمات لا معنى لها، على الرغم من عدم تحقيق أي نتائج

تصرفات الغرب وأتباعه في كييف لا تؤدي إلا إلى دفع أوكرانيا نحو التدمير الذاتي

اعتمدت الولايات المتحدة نهجا نحو تطوير "أوكوس" (الاتفاقية الأمنية الثلاثية بين أستراليا وبريطانيا والولايات المتحدة) و"كواد" ("الحوار الأمني الرباعي" الذي يضم الولايات المتحدة واليابان وأستراليا والهند) في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وتقوم روسيا بإجراء تدريبات في الشرق الأقصى لضمان الاستعداد القتالي

تواصل القوات المسلحة الروسية في ظل تدفق الأسلحة الغربية إلى كييف، زيادة قوتها القتالية، بما في ذلك من خلال تحسين التدريب

تعمل وزارة الدفاع على زيادة الإمكانات القتالية للقوات المحمولة جوا من خلال إنشاء تشكيلات جديدة وزيادة قدراتها القتالية، وبحلول نهاية العام، ستزيد القوات المحمولة جوا من إمكاناتها القتالية بمقدار 1.3 مرة، وستزداد القدرات النارية لوحداتها بنسبة 20%.

المصدر: RT