زاخاروفا: أي انتهاك لحقوق روسيا وبيلاروس في OSCE أمر غير شرعي

أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن أي انتهاك لحقوق روسيا وبيلاروس في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE) يعتبر غير شرعي و"يدمر" المنظمة.

وقالت زاخاروفا في حديث لوكالة "تاس"، يوم الخميس، إن "روسيا وبيلاروس تعتبران عضوين كاملي الحقوق في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وإن أي انتهاك لحقوق بلدينا يعتبر غير شرعي ومدمرا لأسس وجوهر هذه المنظمة".

ورحبت زاخاروفا بموقف وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرغ، الذي تحدث عن ضرورة مشاركة روسيا وبيلاروس في الاجتماعات الوزارية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وقالت إن "هذا مثل تكرار أن اثنين زائد اثنين يساوي أربعة، ولكن هذا بمثابة اختراق بالنسبة لنمط التفكير الغربي".

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وأضافت أن "التجمع الغربي ضمن المنظمة يمارس سياسة هدامة، تهدف إلى تعطيل كامل لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا".

وتابعت: "ولذلك فإن كافة أنواع التلاعب بمسألة دعوة وزراء خارجية معينين أو عدم دعوتهم أو عرقلة مشاركتهم في الفعاليات، لا سيما من خلال الوسائل اللوجستية، يوجه ضربة إلى المنظمة ذاتها".

جدير بالذكر أن بولندا، التي ترأست منظمة الأمن والتعاون في أوروبا العام الماضي، منعت الوفد الروسي برئاسة وزير الخارجية سيرغي لافروف من المشاركة في اجتماع مجلس وزراء خارجية المنظمة، الذي عقد في بولندا في أوائل ديسمبر 2022، وذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

واعتبرت موسكو خطوات بولندا "استفزازية". وقد ترأس الوفد الروسي إلى الاجتماع المندوب الدائم لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ألكسندر لوكاشيفيتش.

المصدر: تاس