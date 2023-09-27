لوكاشيفيتش: الغرب يستخدم منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لنشر معلومات مزيفة

قال مندوب روسيا الدائم لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ألكسندر لوكاشيفيتش، إن الغرب المشبع بالروسوفوبيا يستخدم منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لنشر معلومات مزيفة حول روسيا.

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وأضاف لوكاشيفيتش في حديث لوكالة "نوفوستي": "تسعى الدول الغربية المشبعة بالروسوفوبيا لاستخدام منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لنشر معلومات مزيفة بوضوح استنادا إلى قصص يفترض أن تكون لشخص ما حول "جرائم حرب روسية". إنهم يكذبون بشكل صارخ حتى عندما يكشف الصحفيون الغربيون، طوعا أو كرها، زيف هذه الأكاذيب".

وذكر الدبلوماسي الروسي الضربة الصاروخية على محطة للقطارات بمدينة كراماتورسك التي وقعت في 8 أبريل عام 2022. وأوضح: "آنذاك أظهر الصحفيون الإيطاليون لقناة "TGLa7" الرقم التسلسلي الأوكراني على شظايا الصاروخ التي سقطت في ساحة المحطة. لكن حتى بعد ذلك يواصل المندوب الأمريكي الدائم و"أصدقاؤه" في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، بعد مرور عام ونصف، اتهام الجيش الروسي دون دليل. وهناك الكثير من الأمثلة المماثلة".

وأضاف أنه لهذا السبب بالذات يعبر المعارضون عن غضبهم من مشاركة روسيا في عمل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا. وتابع: "هنا يسمع صوتنا الذي يوضح الحقائق غير المريحة حول دور الغرب في المأساة الأوكرانية والذي يحاول إسكاته. واعتادت النخب الموالية لأمريكا على الإملاء، ورمي الشعارات الدعائية في محاولة لعرض ما تريده على أنه أمر واقع. وتعد مشاركة روسيا في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بالنسبة لهم بمثابة "عظمة في الحلق" تمنعهم من بناء "نظامهم العالمي المعتمد على القواعد" بحرية".

وخلص لوكاشيفيتش للقول: "هذا على خلفية حقيقة أنهم هم أنفسهم يضعون الأسلحة الحديثة والمدمرة في أيدي المجرمين النازيين الجدد الأوكرانيين، بما في ذلك الذخائر العنقودية وقذائف اليورانيوم المنضب، من أجل إطالة أمد الصراع وزيادة عدد الضحايا ولكي تتحول أوكرانيا نفسها في نهاية المطاف إلى صحراء خالية من السكان وأراض غير صالحة للسكن".



المصدر: نوفوستي