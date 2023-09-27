مندوب روسيا: منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تكاد تموت

صرح المندوب الروسي لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ألكسندر لوكاشيفيتش، بأن المنظمة "تكاد تموت".

وقال لوكاشيفيتش خلال اجتماع موسع للمجلس الدائم للمنظمة، يوم الثلاثاء: "دعونا نقول بصراحة، إن حالة الأمور في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا يثير قلقا جديا، والمنظمة تكاد تموت".

وأشار إلى أن "الممارسات السلبية التي بدأت بها بولندا أثناء رئاستها للمنظمة، حيث تجد اتجاهات كاملة للأنشطة، قد قوضت بشكل ملموس قدرات منظمة الأمن والتعاون في أوروبا على تنفيذ المهام التي ينص عليها تفويضها".

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وأضاف لوكاشيفيتش أن مقدونيا الشمالية التي تولت رئاسة المنظمة، "لم تتخذ أي خطوات ملموسة لتصحيح المسار"، مشيرا إلى أنها تخلت عن مشاورات واسعة حول القضايا المعقدة وتقترح الحلول التي ترضي الدول الغربية قبل كل شيء.

وأكد أن روسيا تعرض ترشيح إستونيا لرئاسة المنظمة في العام القادم، لكن مقدونيا الشمالية لم تطلق المشاورات بهذا الشأن.

وأضاف أن مقدونيا الشمالية تماطل كذلك في انتخاب رؤساء الأجهزة التنفيذية الرئيسية للمنظمة، وخصوصا مدير مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان، والأمين العام والمفوض لشؤون حرية الإعلام.

وأشار لوكاشيفيتش إلى أن المنظمة حتى الآن لم تتخذ القرار بشأن الميزانية، وأن بعض الدول توجه اتهامات لروسيا بهذا الصدد "بشكل غير مبرر".

يذكر أن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تجمع 57 من الدول الأعضاء، وهي دول أوروبا وأمريكا الشمالية. ويترأسها حاليا وزير خارجية مقدونيا الشمالية بويار عثماني الذي اعترف في وقت سابق بأن المنظمة تعيش "أزمة عميقة".

المصدر: تاس