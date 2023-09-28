سيناتور أمريكي: المهمة الأولى عالميا الآن هي هزيمة الروس في أوكرانيا

قال زعيم الجمهوريين بمجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل، إن موقف الأمريكيين إزاء النزاع في أوكرانيا يتغير في الاتجاه السيئ، لكن المهمة الأولى عالميا الآن هي هزيمة الروس في أوكرانيا.

ودعا الجمهور الأمريكي إلى "التضامن والتعاضد ومساعدة القوات الأوكرانية".

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وأضاف: "يكمن هدف الولايات المتحدة في تحقيق النصر على الروس بأيدي الأوكرانيين".

وأكد أنه يجب على الأمريكيين أن يكونوا سعداء لأنه لم يتم إرسالهم للمشاركة في النزاع.

وقال: "أود أن أشرح للأمريكيين أن أهم مهمة في العالم في الوقت الحالي هي هزيمة الروس في أوكرانيا. إذا نجح الأوكرانيون، سيوفرون علينا مبالغ ضخمة من المال في المستقبل. إنهم لا يطلبون إرسال جنودنا لمساعدتهم، بل فقط يطلبون الدعم المالي".

وفي وقت سابق، حدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أهداف واشنطن في النزاع في أوكرانيا وقال إن الولايات المتحدة تريد مساعدة أوكرانيا على استعادة الأراضي التي خسرتها خلال العملية العسكرية الروسية.

المصدر: KP.RU