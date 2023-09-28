ناريشكين: الدرع النووي يجعل أحلام الغرب في هزيمة روسيا بعيدة المنال

قال مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي سيرغي ناريشكين، إن الدرع الصاروخي النووي الوطني، يجعل اليوم أحلام عدد من الساسة الغربيين في إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا، غير واقعية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها ناريشكين، اليوم الخميس في موسكو في افتتاح معرض مخصص للذكرى الـ 120 لميلاد "الآباء المؤسسين" للصناعة النووية الروسية الأكاديميين إيغور كورشاتوف وأناتولي ألكسندروف.

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وأضاف ناريشكين، الذي يترأس الجمعية التاريخية الروسية: "حتى يومنا هذا، يواصل الدرع الصاروخي النووي الذي وُضعت أسسه قبل 80 عاما، حماية بلادنا. وحقيقة وجوده تجعل أحلام بعض السياسيين في الغرب حول إلحاق الهزيمة الاستراتيجية بروسيا، عديمة الواقع".

وذكر ناريشكين، أن ضمان القدرة الدفاعية لروسيا وسياسة الردع النووي للدولة، كان ولايزال المهمة الرئيسية للصناعة النووية الوطنية طوال تاريخها.

المصدر: نوفوستي