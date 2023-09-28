بوتين يشير إلى دور "روس آتوم" في خلق التقنيات المتقدمة في قطاع الطاقة النووية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن شركة "روس آتوم" تشارك في تصنيع أسلحة متقدمة قادرة على الحفاظ على التوازن الاستراتيجي في العالم.

جاء ذلك في تهنئة الرئيس للعاملين في الصناعة النووية بمناسبة "يوم العاملين في قطاع الصناعات النووية"، حيث تابع الرئيس: "إنه لمن دواعي سروري أن يعمل موظفو شركة (روس آتوم) الحكومية وموظفو المؤسسات المتخصصة ومراكز الأبحاث اليوم على تعزيز التقاليد الرائعة لأسلافهم. فهم يعملون بنشاط على حل مشكلات إدخال التقنيات المتقدمة في قطاعات الطاقة والفضاء والطب النووي والبيئة، وتحديث أسطول كاسحات الجليد النووية. وكذلك يشاركون في إنشاء أسلحة متقدمة قادرة على الحفاظ على التوازن الاستراتيجي في العالم".

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وأكد الرئيس على أن ضمان القدرة الدفاعية لروسيا وسياسة الردع النووي للدولة هو المهمة الرئيسية للصناعات النووية طوال تاريخها. ولسنوات عديدة، كانت شركة "روس آتوم"، على حد تعبير بوتين، تفي بالكامل بطلبيات دفاع الدولة، سواء فيما يتعلق بالأسلحة النووية أو بغيرها. والآن زادت طلبيات الدفاع على "روس آتوم" بشكل ملحوظ، إلا أن علماء الطاقة النووية يتأقلمون مع ذلك، كما أشار المدير العام للشركة أليكسي ليخاتشيف.

وأشار الرئيس إلى أن العالمين في قطاع الصناعات النووية يساعدون أيضا في تعزيز المشاريع الواعدة في مجال البنية التحتية للمعلومات والحوسبة الكمومية وإنتاج المواد المبتكرة.

وأضاف بوتين أنه ومنذ تأسيسها، قدمت الصناعات النووية مساهمة بالغة الأهمية في تنمية البلاد، وتعزيز الاقتصاد الوطني والقدرة الدفاعية، وضمان أمن الطاقة.

وتابع: "وراء هذه النجاحات جميعا العمل المضني لأجيال عديدة من العلماء والمهندسين والمتخصصين في مختلف المجالات، ممن وصلوا بالصناعة إلى مكانة رائدة، وساهموا في الكشف عن إمكاناتها العملية والتكنولوجية القوية. نحن فخورون بحق بأسمائهم".

وكان بوتين، خلال خطابه أمام الجمعية الفدرالية، قد أصدر تعليماته إلى وزارة الدفاع الروسية و"روس آتوم" بضمان الاستعداد لاختبار الأسلحة النووية الروسية إذا أجرت الولايات المتحدة الأمريكية الاختبارات أولا.

وتهتم قيادة البلاد دائما بتطوير مجمع الأسلحة النووية التابع لشركة "روس آتوم". وعلى وجه الخصوص، ستعمل الدولة على زيادة وتيرة تطوير مركز "ساروف" النووي، موطن الأسلحة النووية المحلية، وأكبر مجمع علمي وتقني يضمن القدرة الدفاعية للبلاد، وقد أعلن بوتين عن هذه الخطط أثناء زيارته لساروف، أوائل سبتمبر الجاري.

وتحتفل روسيا اليوم 28 سبتمبر بيوم "العاملين في قطاع الصناعات النووية" والذي تم إدراجه في تقويم العطلات في روسيا منذ عام 2005، حيث تم اختيار تاريخ اليوم لأنه اليوم الذي صدر فيه أمر لجنة الدفاع في الاتحاد السوفيتي عام 1942 بشأن "تنظيم العمل فيما يتعلق باليورانيوم"، والذي نظم استئناف العمل في الاتحاد السوفيتي لدراسة إمكانية استخدام الطاقة الذرية.

المصدر: نوفوستي