القضاء الإيراني يصدر لائحة اتهام بحق 73 أمريكيا على صلة "باغتيال سليماني"

صرح النائب الأول لرئيس السلطة القضائية الإيرانية حجة الاسلام محمد مصدق بأن القضاء أصدر استدعاءات ولائحات اتهام بحق 73 أمريكيا مدانين باغتيال "قاسم سليماني".

وأضاف مصدق خلال "المؤتمر الدولي العاشر لحقوق الإنسان الأمريكية من وجهة نظر الإمام الخامنئي"، أن "القضاء قام حتى الآن بإعداد 800 مراسلة قضائية موجهة الى موظفي وحامي القانون وجمع 12 ألف صفحة من الوثائق القانونية في شكل 60 مجلدا".

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وأضاف أنه في هذه القضية، تم التعرف على 97 صفا من المتهمين وتم حتى الآن استدعاء 73 أمريكيا للمحاكمة ومقاضاتهم، مصرحا "بأن من بين هؤلاء المتهمين الرئيس السابق للولايات المتحدة دونالد ترامب الذي أمر بوضوح بتنفيذ هذا الهجوم الإرهابي، ومحاكمته كداعم ومسؤول روحي لهذا الهجوم".

ولفت حجة الاسلام مصدق إلى "أنه حتى الان تم إرسال طلبات منفصلة للتعاون القضائي إلى 9 دول ربما تكون متورطة في تنسيق هذا الهجوم الإرهابي وتم تلقي عدة ردود في هذا الصدد".

المصدر: مهر