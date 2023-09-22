مسؤول عسكري إيراني يتعهد بالثأر لقاسم سليماني

تعهد نائب القائد العام لحرس الثورة الإسلامية للشؤون التنسيقية في إيران العميد محمد رضا نقدي، بالثأر لقائد فيلق القدس الذي اغتالته واشنطن بغارة جوية عام 2020 في العراق قاسم سليماني.

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وقال العميد نقدي اليوم الجمعة، في تجمع المواطنين والقوات المسلحة لمحافظة يزد إحياء لذكرى أسبوع الدفاع المقدسات إن "على الأمريكيين وأعداء الشعب الإيراني أن يعلموا أننا سننتقم من الضالعين في اغتيال الحاج قاسم سليماني".

وأضاف أنه "لا سبيل أمام أمريكا إلا الخروج من المنطقة وإخلاء قواعدها وعليها أن تخرج من المنطقة منعا لمزيد من الذل"، مؤكدا أن "شعب إيران وجبهة المقاومة سيواصلون مهمتهم الدينية والثورية حتى اللحظة الأخيرة. ولم يعد هناك مكان للأمريكيين في هذه المنطقة".

وقتل سليماني وعدد من مرافقيه بالإضافة إلى كوادر في الحشد الشعبي العراقي بضربة جوية أمريكية استهدفت رتل سيارات كانوا يستقلونها في محيط مطار بغداد الدولي فجر الثالث من يناير 2020.

المصدر: إرنا