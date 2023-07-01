بعد مذكرة استدعاء ترامب .. محكمة إيرانية تبدأ البت بملف اغتيال قاسم سليماني قريبا

أعلن أمين لجنة حقوق الإنسان الإيرانية، كاظم غريب أبادي، أن المحكمة ستبدأ عملية البت في قضية اغتيال قائد فيلق القدس بالحرس الثوري اللواء قاسم سليماني قريبا.

إقرأ المزيد

وأشار غريب أبادي إلى أن "لائحة الاتهام صدرت في هذه القضية قبل فترة وستبدأ عملية البت فيها قريبا، حيث قد تم الآن تعيين قضاة مكلفين لهذا الملف وسيباشرون عملهم قريبا".

وأضاف أبادي أن "جلسات المحكمة سيكون لها شكل ومضمون، ويجب اتباع الإجراءات ودراسة لائحة الاتهام.. ربما ستقدم المحكمة بعض الإشكالات عليها وتحتاج إلى التصحيح، ولكن المهم هو أن المحكمة قد تشكلت وستبدأ الجلسات قريبا".

وكان المدعي العام بطهران أعلن في مايو الفائت إصدار مذكرة استدعاء بحق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ووزير خارجيته مايل بومبيو وقائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي الجنرال كينيث ماكنزي بقضية اغتيال قاسم سليماني.

وذكر المدعي العام علي صالحي أنه خلال التحقيق في قضية اغتيال سليماني، تم تحديد 97 متهما أمريكيا وملاحقتهم قضائيا، وإصدار قرار باستدعاء 73 منهم، بينهم ترامب وبومبيو وماكنزي.

وقتل قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، أبو مهدي المهندس في 3 يناير 2020 بغارة صاروخية أمريكية قرب مطار بغداد الدولي.

المصدر: مهر