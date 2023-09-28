قال الفريق المتقاعد ليونيد ريشيتنيكوف، وهو ضابط استخبارات روسي سابق، إن الاستخبارات الأمريكية والبريطانية، تقوم بالتخطيط والتصميم والإشراف على كل عمليات المخابرات الأوكرانية.

ووفقا له، يمكن في هذا المجال الإشارة إلى جهاز "مي-6" البريطاني الذي يشرف على نشاط إدارة المخابرات العامة بوزارة الدفاع الأوكرانية ورئيسها كيريل بودانوف.

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وأضاف: "هناك مشاركة هائلة في القيادة – ليس فقط في التخطيط بل وكذلك في صياغة كل العملية والإشراف على تنفيذها. ويمكن القول إن أجهزة المخابرات البريطانية تأتي في المقام الأول، وبالطبع وكالة المخابرات المركزية. هذه الأجهزة تشارك بنشاط بالوسائل التقنية وعبر العملاء والمستشارين. هي التي تشرف وتخطط وتوجه عمل المخابرات الأوكرانية".

وذكر الضابط المتقاعد، أنه قبل عام من الانقلاب في أوكرانيا عام 2014، عرفت الاستخبارات الروسية أن مستشارين من المخابرات البريطانية والأمريكية احتلوا طوابق كاملة في مكاتب جهاز الأمن الأوكراني، ومنذ ذلك الحين ترسخوا في العمل هناك. وقال: "وعمليا هم يشاركون في الوقت الراهن في العمليات العسكرية. على سبيل المثال تخضع إدارة المخابرات بوزارة الدفاع الأوكرانية ورئيسها المعتوه بودانوف بالكامل لسيطرة أجهزة المخابرات البريطانية، وخاصة لجهاز MI6".

وشدد ريشيتنيكوف، على أن أجهزة المخابرات البولندية والألمانية تنشط أيضا على نطاق واسع في أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي