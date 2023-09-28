جنود أوكرانييون يستسلمون للقوات الروسية على محور زابوروجيه (فيديو)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مجموعة من الجنود الأوكرانيين سلموا أنفسهم للقوات الروسية على محور زابوروجيه حيث تتواصل الهجمات الفاشلة على خطوط دفاع الجيش الروسي.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الخميس، إنه في الوقت الذي تواصل فيه قوات كييف هجماتها الفاشلة على محور زابوروجيه، قرر عدد من الجنود الأوكرانيين تسليم أنفسهم للقوات الروسية في منطقتي رابوتينو وبياتيكاتكي على محور زابوروجيه.

وأوضحت أن الجنود الأوكرانيين بعد "إدراكهم أن "المعدات العسكرية التي توفرها الدول الغربية مبالغ في قدراتها، أصبحوا يختارون الاستسلام للقوات الروسية، بدلا عن الموت في ساحة المعركة دون أي جدوى".

ونشرت وزارة الدفاع مقطع فيديو يوثق عملية الاستسلام.

وقال الجنود الأوكرانيون الأسرى إن قيادة القوات المسلحة الأوكرانية ترسل جنودا غير مدربين وغير جاهزين إلى الموت المحتوم "أعطونا هذه المعدات الألمانية، وهي خارج الخدمة منذ السبعينيات. الألمان تخلصوا من كل المعدات غير الضرورية".

المصدر: RT