بولندا توقع عقدا لبناء أول محطة نووية لإنتاج الطاقة

وقعت بولندا اتفاقا مبدئيا مع مجموعة "وستنغهاوس" النووية الأمريكية لتصميم أول محطة نووية لإنتاج الكهرباء في إطار مساعيها لتعزيز أمن الطاقة عبر تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

وتقدر تكلفة بناء المحطة الواقعة في شمال بولندا بنحو 23 مليار دولار، ومن المقرر أن يبدأ تشغيل أول مفاعل فيها عام 2033.

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وكانت بولندا من بين 11 دولة في الاتحاد الأوروبي وافقت في فبراير الماضي على تعميق التعاون في مجال الطاقة النووية التي وصفتها بأنها أفضل استراتيجية لتحقيق أهداف خفض انبعاثات الكربون.

وقال رئيس الوزراء ماتيوش مورافيتسكي خلال مراسم توقيع العقد "اليوم تفتح بولندا فصلا جديدا في الطاقة النووية.. فكما كان القرن العشرون عصر الفحم والنفط، فإن القرن الحادي والعشرين هو عصر الذرة".

وتعتزم بولندا في نهاية المطاف بناء ثلاث محطات للطاقة النووية تحتوي كل منها على ثلاثة مفاعلات وتولد حوالي 30 بالمئة من إنتاجها من الكهرباء.

وتثير هذه القضية انقساما كبيرا في أوروبا، حيث تعارض العديد من دول الاتحاد الأوروبي بشدة إنشاء مزيد من المحطات النووية في القارة، في مقدمها ألمانيا وإسبانيا اللتان تدعوان إلى التركيز على تطوير مصادر الطاقة المتجددة.

ووفقا لبرنامج تطوير الطاقة النووية البولندية، من المفترض إطلاق الوحدة الأولى في عام 2033، وستكون موجودة بالقرب من ساحل غدانسك، علما بأن الكتل اللاحقة سيتم بناؤها كل سنتين إلى ثلاث سنوات، ويتضمن البرنامج النووي بأكمله بناء ست كتل بسعة تصل إلى 9 غيغاواط.

المصدر: أ ف ب