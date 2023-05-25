شركة أمريكية ستبني أول محطة كهروذرية في بولندا

قالت آنا موسكفا وزيرة المناخ والبيئة في بولندا للصحفيين اليوم الخميس، إن شركة Bechtel الأمريكية ستقوم بتنفيذ بناء أول محطة كهروذرية بولندية.

وأضافت الوزيرة: "اليوم، تنضم شركة عالمية أخرى للطاقة النووية إلى المشروع. الحديث هنا عن شركة Bechtel الأمريكية، التي ستعمل كمنفذ للمشروع".

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وأشارت إلى أنه تم توقيع المعاهدة الخاصة بذلك، اليوم في وارسو.

ووفقا لبرنامج تطوير الطاقة النووية البولندي، تخطط سلطات هذه الدولة لتجهيز أول محطة للطاقة النووية بمفاعلات PWR. ويفترض أن يتم في عام 2033 تشغيل أول كتلة طاقة، والتي ستكون موجودة في منطقة ساحل بحر البلطيق قرب مدينة غدانسك.

ووفقا للعقد ستقوم شركة Westinghouse الأمريكية، بتنفيذ أعمال ما قبل المشروع. سيتم بناء الوحدات اللاحقة كل 2-3 سنوات، ويتضمن البرنامج النووي بأكمله بناء ست وحدات بسعة تصل إلى 9 جيجاوات.

المصدر: نوفوستي