رسميا.. روسيا تسلم تركيا الوقود النووي لمحطة "أكويو" (فيديو)

سلمت روسيا اليوم الخميس بشكل رسمي لتركيا الوقود النووي المخصص لوحدة الطاقة الأولى في محطة "أكويو"، أول محطة نووية في تركيا.

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وتم ذلك خلال حفل شارك فيه عبر تقنية الفيديو الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان.

وفي خطوة ترمز لتسليم الشحنة الأولى من الوقود النووي المخصص للمحطة، سلم أليكسي ليخاتشيف المدير العام لشركة "روساتوم" الروسية، التي تنفذ مشروع المحطة، الجانب التركي تصريحا (شهادة) بهذا الشأن.

وفي كلمة خلال الحفل وصف بوتين المحطة بأنها أهم مشروع بين روسيا وتركيا وسيسمح بتطوير العلاقات الاقتصادية وعلاقات الجوار.

من جهته أكد أردوغان أن المحطة ستوفر على تركيا واردات غاز بقيمة 1.5 مليار دولار سنويا، وأعلن أن تشغيل جميع الوحدات الأربع في المحطة سيتم بحلول العام 2028.

وتحتل "محطة أكويو" النووية في تركيا مساحة مهمة في علاقات قطاع الطاقة بين أنقرة وموسكو، ويعد القطاع مجال تعاون خصب بين البلدين في ظل مرحلة مهمة تمر بها الأسواق العالمية.

وستوفر المحطة بعد اكتمال بنائها الكهرباء لـ 15 مليون نسمة في تركيا، وتشارك في المشروع، الذي يتضمن تشييد 4 وحدات طاقة، حوالي 100 شركة ويتم ذلك بإشراف شركة "روساتوم".

المصدر: RT + نوفوستي