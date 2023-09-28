"النواب الأمريكي" يفشل بتعديل قانون يلغي 300 مليون دولار من مساعدات البنتاغون لكييف

فشل مجلس النواب الأمريكي في تمرير تعديل كان من شأنه أن يلغي 300 مليون دولار من المساعدات المنوي تقديمها لأوكرانيا في إطار مشروع قانون مخصصات البنتاغون.

ولم يتمكن مجلس النواب من تمرير التعديل في مشروع قانون مخصصات البنتاغون، وسجّل التصويت النهائي 104 أصوات مقابل 330 صوتا رافضا للتعديل.

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وفي 24 سبتمبر الجاري، أفادت The Hill بأن رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي تراجع عن قراره السابق ولن يستبعد من مشروع قانون مخصصات الدفاع للسنة المالية المقبلة 300 مليون دولار لتدريب عسكريين أوكرانيين.

أما يوم الأربعاء، فعارض مكارثي وهو جمهوري من كاليفورنيا، إدراج حوالي 6 مليارات دولار كمساعدات لأوكرانيا في مبادرة تمديد تمويل الحكومة الفيدرالية.

بدورها، قالت عضو مجلس النواب بالكونغرس الأمريكي، مارجوري تايلور غرين، قبل يومين، إن تقديم الولايات المتحدة المساعدات المالية لأوكرانيا، ينتهي بجيوب النازية.

المصدر: RT + وكالات