ألمانيا تحظر جماعة يمينية متطرفة تسعى إلى تلقين الأيديولوجيا النازية

نفذت الشرطة الألمانية مداهمات في أنحاء البلاد إثر حظر نشاط جماعة يمينية متطرفة وصفتها بأنها "منظمة أشبه بطائفة عنصرية ومعادية للسامية تسعى إلى تلقين الأطفال الأيديولوجيا النازية".

واقتحمت الشرطة 26 شقة يملكها 39 عضوا في شبكة "أرتغيمانشافت" في 12 ولاية من بينها بافاريا وبادن فورتمبيرغ وبراندنبورغ.

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وقالت وزارة الداخلية إن المنظمة تضم نحو 150 عضوا ولها صلات بجماعات يمينية متطرفة عدة.

وأضافت أنها تستخدم غطاء "معتقدا جرمانيا زائفا بالله لنشر رؤيتها للعالم التي تنتهك الكرامة الإنسانية"، مشيرة إلى أن المنظمة سعت إلى إقناع الشباب بتبني نظرياتها العرقية باستخدام أدبيات الحقبة النازية.

وأشارت السلطات إلى أن الشبكة كانت تدير مكتبة على الإنترنت تسعى إلى نشر التطرف وجذب أعضاء جدد.

وصرحت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر "هذه ضربة أخرى للتطرف اليميني وللمحرّضين الفكريين الذين ما زالوا ينشرون الأيديولوجيات النازية".

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وتابعت بالقول "حاولت هذه الجماعة اليمينية المتطرفة حشد أعداء جدد للدستور من خلال التلقين المثير للاشمئزاز للأطفال والشباب".

وفي الأسبوع الماضي، حظرت الفرع المحلي لمجموعة "هامرسكينز" للنازيين الجدد ومقرها الرئيسي في الولايات المتحدة والمعروفة بتنظيم حفلات موسيقى الروك العنصرية البيضاء.

وحظرت ألمانيا مجموعة من المنظمات اليمينية المتطرفة في الأشهر الأخيرة.

جدير بالذكر أن نحو 38800 شخص انتموا إلى الطيف اليميني المتطرف في ألمانيا عام 2022، وفق تقرير قدمته وكالة الاستخبارات الداخلية الفدرالية في يونيو، بارتفاع من 33900 عام 2021، كما ارتفع عدد من يعتبرون عنيفين من هؤلاء من 13500 إلى 14 ألفا.

المصدر: أ ف ب