 
مباشر

فضيحة نازية جديدة في ألمانيا

أخبار العالم

فضيحة نازية جديدة في ألمانيا
Globallookpress CHROMORANGE Bilderbox
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w3u8

تبحث الشرطة الألمانية عن أبطال أحد مقاطع الفيديو على موقع X (تويتر سابقا) الذين كانوا يؤدون التحية النازية المحظورة على أنغام نشيد "إريكا" لجيش الفيرماخت الألماني النازي.

فضيحة نازية جديدة في ألمانيا
Telegram
مشهد من مقطع الفيديو

إقرأ المزيد
بيسكوف يعلق على دعوة أحد النازيين الأوكرانيين إلى البرلمان الكندي
بيسكوف يعلق على دعوة أحد النازيين الأوكرانيين إلى البرلمان الكندي

والنشيد الذي كان ثلاثة رجال وامرأة يرتدون الأزياء الوطنية الألمانية يؤدون تحية هتلر عليه من تأليف هيرمس نيل قائد فرقة الرايخ الموسيقية العسكرية. وقامت الشرطة الساكسونية بعمل نسخة من الفيديو وسلمتها لأجهزة التحقيق، دون أن يتضح بعد ما إذا كان التحقيق قد بدأ أم لا. ووقعت الحادثة في قرية زيشوتس الصغيرة بالقرب من باوتسن.

المصدر: Bild

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا