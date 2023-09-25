فضيحة نازية جديدة في ألمانيا

تبحث الشرطة الألمانية عن أبطال أحد مقاطع الفيديو على موقع X (تويتر سابقا) الذين كانوا يؤدون التحية النازية المحظورة على أنغام نشيد "إريكا" لجيش الفيرماخت الألماني النازي.

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والنشيد الذي كان ثلاثة رجال وامرأة يرتدون الأزياء الوطنية الألمانية يؤدون تحية هتلر عليه من تأليف هيرمس نيل قائد فرقة الرايخ الموسيقية العسكرية. وقامت الشرطة الساكسونية بعمل نسخة من الفيديو وسلمتها لأجهزة التحقيق، دون أن يتضح بعد ما إذا كان التحقيق قد بدأ أم لا. ووقعت الحادثة في قرية زيشوتس الصغيرة بالقرب من باوتسن.

المصدر: Bild