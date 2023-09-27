أكد الكاتب الصحفي إلبر فاسفي سيل على إمكانية تفكير الحلفاء الغربيين في استقالة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، مستندا بذلك إلى الوضع الحالي لزيلينسكي في أعين المجتمع الدولي.

كتب الصحفي سيل في مقال لصحيفة dikGAZETE، أنه "من المرجح أن زيلينسكي، وبسبب الوضع الذي يجد نفسه فيه حاليا في أعين المجتمع الدولي، فإنهم يقومون بتحضير بديل عنه كي يحل محلّه".

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وبحسب الصحفي فإن الولايات المتحدة وأوروبا قد تحاولان إنهاء النزاع في أوكرانيا عبر المفاوضات، موضحا أنه لهذا السبب يعتبر الكاتب أن شخصا جديدا قد يصبح رئيسا للبلاد في الفترة القريبة.

يشار إلى أن موسكو كانت قد أشارت عدة مرات إلى أنها مستعدة للمفاوضات، إلا أن كييف فرضت مسبقا حظرا على مسألة قبولها الشروع في التفاوض وذلك على المستوى التشريعي في البلاد.

وقد لفت الكرملين إلى أنّه لا توجد حاليا أي ظروف مسبقة لانتقال الوضع في أوكرانيا إلى المسار السلمي، مؤكدا أن تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة يبقى أولوية مطلقة بالنسبة لموسكو.

يُشار إلى أنه في منتصف يونيو الماضي، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرة أخرى أن روسيا لم ترفض قط مبدأ التفاوض الذي قد يؤدي إلى حل للأزمة الأوكرانية.

المصدر: نوفوستي