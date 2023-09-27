باتروشيف: التعاون بين روسيا وإفريقيا أحد أسس العالم متعدد الأقطاب

أعلن أمين مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف أن روسيا تعتبر تعاونها مع إفريقيا أحد أسس العالم متعدد الأقطاب المقبل وتخطط لتطوير هذه العلاقات.

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وقال باتروشيف خلال لقائه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء: "نحن مقتنعون بأن من مصلحتنا المشتركة تطوير صيغة "روسيا-إفريقيا" باعتبارها أحد أسس العالم الجديد متعدد الأقطاب والنظام العادل للعلاقات الدولية.

وأشار إلى أن لدى موسكو آمالا كبيرة على مجموعة "بريكس" التي تتحول إلى هيكل عالمي"، مذكرا أن مصر ستنضم إلى هذه المنظمة ابتداء من 1 يناير 2024.

وأضاف: "نؤكد استعدادنا لتقديم المساعدة الضرورية لمصر لانضمامها الشامل إلى "بريكس". ننطلق من أنه سيتم تمثيل الطرف المصري على المستوى المناسب في كافة الفعاليات التي تقام في روسيا، بما في ذلك اجتماع كبار ممثلي دول المجموعة المسؤولين عن القضايا الأمنية".

المصدر: تاس