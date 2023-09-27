السيسي يبحث مع باتروشيف الأوضاع الأمنية

ناقش الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مع أمين مجلس الأمن الروسي، نيقولاي باتروشيف الأوضاع الأمنية في المنطقة.

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ووفقا لبيان صادر عن مجلس الأمن الروسي، فقد تمت مناقشة قضايا التعاون الروسي المصري في المجالين الأمني ​​والاقتصادي، وتم الاهتمام بمناقشة التعاون بين موسكو والقاهرة في إطار تجمع "بريكس"، وتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الدولية.

وكان نيقولاي باتروشيف، وصل بزيارة عمل إلى مصر لإجراء محادثات بشأن الأمن ومكافحة الإرهاب.

وأشار باتروشيف خلال المشاورات الروسية المصرية المنعقدة الثلاثاء في القاهرة، إلى أن روسيا تؤيد موقف مصر والدول الإفريقية الأخرى فيما يخص الوساطة في تسوية الأزمة الأوكرانية.

وأضاف في الوقت ذاته أنه "لا يرى اليوم أي آفاق لمثل هذه التسوية".

ونقلت صحيفة روسية عن باتروشيف قوله: "لن يسمح لأوكرانيا بالتوصل إلى اتفاق سلام وسيستمر استخدامها كسلاح ضد روسيا".

كما عبر عن شكره للشركاء المصريين على موقفهم المتزن من الأزمة الأوكرانية، موضحا: "نرحب برفض القاهرة لنقل الأسلحة لنظام كييف. مع ذلك فإننا نفهم أن هذا القرار اتخذ بالرغم من الضغط الجدي من جانب الأمريكيين والأوروبيين".

وأكد أن روسيا تأمل بأن تواصل مصر دعم المواقف الروسية في الأمم المتحدة والمساحات الدولية الأخرى.

المصدر: RT