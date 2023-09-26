بعد سلطنة عمان.. باتروشيف يصل إلى مصر لإجراء محادثات بشأن الأمن

صرح المكتب الصحفي لمجلس الأمن الروسي بأن أمين المجلس، نيكولاي باتروشيف، وصل بزيارة عمل إلى مصر لإجراء محادثات بشأن الأمن ومكافحة الإرهاب.

Sputnik

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وجاء في بيان صدر عن المكتب: "في 26 و27 سبتمبر الجاري ستجرى في القاهرة محادثات مع مستشارة الرئيس المصري لشؤون الأمن القومي فايزة أبو النجا ومستشار الرئيس المصري لشؤون مكافحة الإرهاب مجدي عبد الغفار، وكذلك رؤساء عدد من الدوائر الحكومية".

وقبل وصوله إلى مصر قام نيكولاي باتروشيف بزيارة عمل إلى عمان حيث ناقش الشراكة الثنائية بين موسكو ومسقط على مختلف المستويات.

والتقى باتروشيف في موسكو في يناير الماضي بوزير الخارجية المصري سامح شكري، وتمحورت محادثاتهما حول قضايا التعاون الثنائي الروسي المصري والتفاعل في ضمان الأمن الإقليمي والدولي.

وفي نهاية مايو الماضي أجرى باتروشيف محادثات مع فايزة أبو النجا ومجدي عبد الغفار على هامش الاجتماع الدولي للممثلين رفيعي المستوى المسؤولين عن القضايا الأمنية المنعقد في مقاطعة موسكو. وبحث الجانبان آنذاك قضايا التعاون الروسي المصري في مجال مكافحة الإرهاب.

المصدر: نوفوستي