باتروشيف وولي العهد العماني يناقشان الوضع في الشرق الأوسط والتحديات العالمية

أفاد المكتب الصحفي لمجلس الأمن الروسي بأن أمين المجلس نيكولاي باتروشيف أجرى خلال زيارته إلى مسقط لقاء مع ولي عهد عمان ذي يزن بن هيثم آل سعيد.

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وقال المكتب: "تم تبادل الآراء في قضايا التحديات والتهديدات العالمية، مع إيلاء اهتمام خاص للوضع في الشرق الأوسط".

وأضاف أن باتروشيف أجرى في مسقط مشاورات حول الأمن.

وأوضح: "تمت مناقشة مفصلة لآفاق العلاقات الثنائية الروسية العمانية والتعاون في مجال أمن المعلومات والتفاعل بين هيئات الأمن والاستخبارات ووكالات الاستخبارات المالية. كما تم بحث المسائل المتعلقة بتنفيذ بعض المشاريع الاقتصادية".

وأضاف: "تمت الإشارة إلى أن الاتفاقيات التي تم التوصل إليها ستسمح برفع العلاقات الروسية العمانية إلى مستوى نوعي جديد ومنح طابع منهجي لتفاعل الإدارات المشاركة في المفاوضات.

وبالإضافة إلى مسؤولين في مجلس الأمن الروسي، شارك في الاجتماع من الجانب الروسي ممثلون عن وزارة الخارجية ووزارة الداخلية وجهاز الأمن الفدرالي وجهاز المخابرات الخارجية والمصلحة الفدرالية للمراقبة المالية.

وأجرى باتروشيف أيضا محادثات مع رئيس ديوان السلطان العماني تمت خلالها مناقشة "نطاق واسع من التفاعل الروسي العماني في مختلف المجالات". كما التقى مع الأمين العام لمجلس الأمن الوطني العماني إدريس الكندي.

ونتيجة للمحادثات وقعت روسيا وعمان على مذكرة تفاهم بين جهاز مجلس الأمن الروسي وأمانة مجلس الأمن الوطني العماني.

وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مارس الماضي محادثة هاتفية مع سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد، وكانت هذه أول اتصالات رفيعة المستوى منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1985. وجرت المحادثة بمبادرة من الجانب العماني. وأفادت المكتب الصحفي للكرملين آنذاك بأن قائدي البلدين قاما بمراجعة مفصلة لحالة وآفاق تطوير التعاون الروسي العماني، كما تبادلا وجهات النظر حول الوضع في منطقة الشرق الأوسط. وفي يوليو الماضي عقدت في موسكو مفاوضات بين وزيري خارجية روسيا وعمان. قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلالها إنه تمت دعوة سلطان عمان لزيارة روسيا.

المصدر: تاس