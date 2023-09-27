بيسكوف يشير إلى إحدى "صفات" هيلاري كلينتون ويذكر بواقعة بينها وبين لافروف

أشار المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف إلى أن وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون معروفة بـ "قلب كل شيء رأسا على عقب واستبدال المفاهيم".

جاء ذلك في تعليق بيسكوف على تصريح كلينتون بشأن "ذنب" بوتين في توسع "الناتو"، حيث ذكرت "رويترز" أن كلينتون خاطبت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالاسم، وقالت إنه هو المتسبب في تمدد حلف "الناتو".

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أعاد بيسكوف إلى الذاكرة رفض الغرب القاطع لمناقشة الضمانات الأمنية الروسية، وتابع: "السيدة كلينتون معروفة بيننا بمحاولاتها قلب كل شيء رأسا على عقب، واستبدال المفاهيم"، وقال: "نحن بحاجة إلى تذكير السيدة كلينتون بالموجات العديدة لتوسع (الناتو) واقتراب البنية التحتية العسكرية للحلف من حدودنا، ثم اقتراح بوتين المستمر للدول الغربية لمناقشة هذا الوضع والتوقيع عليه"، ووفقا لبيسكوف، من هنا يصبح من الواضح تماما السبب وراء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وأشار بيسكوف إلى حادثة وقعت عام 2009 مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، حينما كانت هيلاري كلينتون وزيرة للخارجية الأمريكية، حيث أهدت الوزير الروسي "زر تشغيل" كان من المفروض أن يرمز إلى إعادة ضبط العلاقات بين واشنطن وموسكو. وبدلا من كلمة "إعادة التشغيل" بالروسية، كتب عليه عن طريق الخطأ "حمل زائد". وأشار بيسكوف إلى أنه من الواضح أن هذا الخطأ كان غير مقصود، "على الرغم من كونه خطأ معبرا في حد ذاته".

المصدر: تاس