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وزارة الدفاع الروسية: شويغو يزور شركة الأسلحة الصاروخية التكتيكية في منطقة موسكو

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وزارة الدفاع الروسية: شويغو يزور شركة الأسلحة الصاروخية التكتيكية في منطقة موسكو
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زار وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو شركة "الأسلحة الصاروخية التكتيكية" الواقعة في منطقة موسكو للوقوف على التقدم المحرز فيما يخص طلبيات وزارة الدفاع.

وقد أبلغ رئيس الشركة وزير الدفاع الروسي بزيادة إنتاج الأسلحة عالية الدقة بمقدار الضعف لبعض الطلبيات، ومقدار خمسة أضعاف لطلبيات أخرى.

وقد قدمت قيادات الشركة إلى شويغو أحدث الأسلحة التي تم إنتاجها كجزء من تطوير وتحديث الأسلحة عالية الدقة، فيما أشارت وزارة الدفاع إلى أن شويغو استمع باهتمام إلى تقرير رئيس الشركة حول إنشاء راجمات الصواريخ سريعة الحركة، المجهزة بصواريخ موجهة بدقة متزايدة.

وصرح شويغو بأنه يتوقع زيادة معدل إنتاج بعض ذخائر الطيران المطلوبة.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية

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