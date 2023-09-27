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زاخاروفا: أوكرانيا ستستخدم صواريخ "ATACMS" لأغراض إرهابية

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زاخاروفا: أوكرانيا ستستخدم صواريخ
AP
صواريخ "ATACMS"، أرشيف
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صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن كييف ستستخدم صواريخ "ATACMS" الأمريكية لأغراض إرهابية وشن هجمات ضد البنية التحتية المدنية في دونباس وشبه جزيرة القرم.

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وفي تعليقها على احتمال نقل صواريخ "ATACMS" لأوكرانيا، قالت زاخاروفا في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء: "فيما يتعلق بإمدادات صواريخ بعيدة المدى لنظام كييف، فيجب الفهم... أن هذا النوع من الأسلحة سيستخدمها النظام الإجرامي في كييف في الأصل لأغراض إرهابية لقصف منشآت اجتماعية وأحياء سكنية في مدن دونباس والقرم".

وأفادت قناة "NBC"، في الأسبوع الماضي، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن وعد للرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، بنقل دفعة صغيرة من صواريخ "ATACMS" التكتيكية لأوكرانيا.

المصدر: تاس

 

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