قالت المتحولة جنسيا المتحدثة السابقة باسم القوات الأوكرانية سارة آشتون سيريلو، في حديث مع المخادعين "فوفان وليكسوس"، إن حوالي 5 آلاف من المثليين يخدمون في القوات الأوكرانية.

وتكلم المخادعان الروسيان باسم رئيس أوكرانيا السابق بيترو بوروشينكو، مع سارة أشتون سيريلو التي أكدت وجود مرتزقة أجانب في صفوف القوات الأوكرانية من أصحاب الآراء اليمينية متطرفة والذين يتعاطون المخدرات.

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وأضافت المتحولة: "وبينما أدافع عنهم في العلن، إلا إنني أشير في الحديث الخاص إلى أنني أعرف أن الكثير منهم لديهم آراء يمينية متطرفة، وهناك مجموعات نازية وعنها بالذات قمت بتحضير تقرير".

وتابعت سارة القول: "الروس ليسوا أوروبيين، بل آسيويون، ينحدرون من المغول ويريدون أن تتم قيادتهم، كما كانوا في زمن جنكيز خان. يجب على العالم الغربي أن يفهم أن أوروبا تنتهي في أوكرانيا، وأن الجيش الأوكراني يدافع عن القيم الأوروبية والغربية".

وذكرت المتحولة أن قرار إقالتها من منصبها، تم على أعلى مستوى، وجاء الأمر من نيويورك. وهي تعتقد أن وزارة الدفاع الأوكرانية اضطرت إلى "إسكاتها، ربما من أجل الحصول على مساعدة من الولايات المتحدة".

وشددت على أن "كييف تقدم وعودا غير واقعية لا يمكن للشركاء الغربيين أن يثقوا بها". فهي (الوعود) خيالية ولا تصلح للنقاش مع الشركاء في واشنطن وبروكسل وخاصة في أوروبا الشرقية".

المصدر: OCTAGON.MEDIA