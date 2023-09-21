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نهاية سريعة لمتحدثة قوات كييف المتحولة جنسيا!

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نهاية سريعة لمتحدثة قوات كييف المتحولة جنسيا!
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أعلن الجيش الأوكراني عن إيقاف المتحدثة باسم قوات الدفاع الإقليمي الأوكرانية المتحولة جنسيا سارة آشتون سيريلو عن العمل بسبب تهديداتها بقتل صحفيين ومسؤولين روس.

وقالت قوات الدفاع الإقليمي الأوكرانية في بيان لها عبر شبكة X إن التصريحات التي أدلت بها المتحدثة في الأيام الأخيرة لم تتم الموافقة عليها من قبل قيادة قوات الدفاع الإقليمي أو الجيش الأوكراني.

وأضاف البيان أن قيادة قوات الدفاع الإقليمي "ستجري تحقيقا رسميا في ملابسات هذه التصريحات وستخذ القرارات المناسبة"، مؤكدة أن "الرقيب سارة أشتون سيريلو ستوقف عن العمل فورا لفترة إجراء التحقيق".

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وفي وقت سابق، توعدت المتحولة جنسيا "بقتل ومحاسبة" مسؤولين وصحفيين روس، بينهم المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا.

وقالت الخارجية الروسية إنها سترسل تصريحات آشتون سيريلو إلى جميع المنظمات الدولية وغير الحكومية.

المصدر: RT

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