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الحكم بالسجن 22 عاما على مقاتل من وحدة "آزوف" بتهمة قصف مدرسة في ضواحي ماريوبول

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الحكم بالسجن 22 عاما على مقاتل من وحدة
Sputnik
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أصدرت المحكمة العليا بجمهورية دونيتسك حكما بالسجن لمدة 22 عاما على الجندي من وحدة "آزوف" الأوكرانية المتطرفة، إدوارد فاربانسكي، بتهمة قصف مدرسة في ضواحي ماريوبول في ربيع 2022.

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وقال المكتب الصحفي للنيابة العامة العسكرية الرئيسية لروسيا: "تم التثبيت أنه في الفترة من مارس إلى أبريل عام 2022، كان فاربانسكي ينفذ من مواقع إطلاق النار الخاصة به بالقرب من المقبرة الجديدة ومتنزه بريمورسكي في مدينة ماريوبول، مع زميل له، عمليات قصف عشوائية على قرية بيرديانسكويه من مدفع هاون من عيار 120 ملم. وتم إطلاق ما لا يقل عن 300 طلقة من ألغام شديدة الانفجار على المنطقة السكنية، مما أدى إلى تضرر وتدمير مدرسة بيرديانسك. ولم يصب طلاب المدرسة وموظفوها، حيث تمكنوا من مغادرة المؤسسة والاحتماء".

وأضاف أن المحكمة وافقت على موقف المدعي العام وحكمت على المتهم بالسجن لمدة 22 عاما.


المصدر: تاس

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