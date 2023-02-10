روسيا تباشر التحقيق بجرائم كتيبة "آزوف" النازية في ماريوبول

باشرت لجنة التحقيق الروسية التحري بجرائم كشف عنها أحد مقاتلي كتيبة "آزوف" النازية وراح ضحيتها مدنيون مؤيدون لروسيا بمدينة ماريوبول جنوب أوكرانيا، قبل تحريرها واستسلام "آزوف" فيها.

وقالت لجنة التحقيق الروسية إنه بعد استجواب النازي المذكور حول الجرائم التي ارتكبتها كتيبته وقوات كييف ضد سكان مدينة ماريوبول، ستعمل على توسيع التحقيق للقبض على كافة المتورطين في هذه الجرائم.

واعترف النازي المذكور الملقب بـ"المريض النفسي" بإعدام عدد من المدنيين، وإحراق مدرسة لجأ مدنيون إليها وقتلوا حرقا فيها، معيدا هو ورفاقه إلى الأذهان جرائم جيوش هتلر الذين أحرقوا الكنائس والمدارس الروسية بلاجئيها إبان الحرب العالمية الثانية.

المصدر: نوفوستي