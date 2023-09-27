أفادت وكالة "نوفوستي" بأن مجموعة من الجنود الأوكرانيين استسلمت في محور سفاتوفو-كريمينايا، وسلمت الجيش الروسي صندوق ذخيرة.

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ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع: "في محور سفاتوفو - كريمينايا استسلم 3 جنود أوكرانيين عبر قناة اتصال مفتوحة واتصلوا بعلامة النداء "فولغا" الموجودة على التردد اللاسلكي المفتوح "149.200"، وأخذوا معهم أيضا ذخيرتهم".

وهذه ليست المرة الأولى التي يستسلم فيها جنود أوكرانيون باستخدام تردد لاسلكي مفتوح وعلامة النداء "فولغا". وقبل أسبوع استسلم العديد من الجنود الأوكرانيين على خط المواجهة في جمهورية دونيتسك الشعبية، وفي نفس الوقت تقريبا، ألقت مجموعة من الجنود الأوكرانيين أسلحتهم طوعا في اتجاه سفاتوفو بواسطة التردد اللاسلكي أيضا.

وظهر التردد اللاسلكي 149.200 الذي يمكن للجنود الأوكرانيين الراغبين في الاستسلام أن يبثوا عليه بعلامة النداء "فولغا"، في يوليو الماضي.

المصدر: نوفوستي