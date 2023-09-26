هانتر بايدن يرفع دعوى "احتيال حاسوبي" ضد محامي ترامب السابق جولياني

رفع هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، دعوى قضائية ضد رودي جولياني، المحامي السابق لدونالد ترامب متهما إياه بالاحتيال الحاسوبي بسبب وصوله إلى بيانات شخصية كانت على حاسوبه.

قال هانتر بايدن في دعوى مدنية تم تقديمها في كاليفورنيا، إن جولياني ومحاميه السابق روبرت كوستيلو يتحملان المسؤولية عن "تدمير كامل" لخصوصيته الرقمية.

ويطالب هانتر البالغ 53 عاما والمقيم في كاليفورنيا بمحاكمة أمام هيئة محلفين وتعويض لم يحدد تفاصيله.

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وجاء في شكوى هانتر بايدن أن "المتهمين كرّسا وقتا وطاقة استثنائيين من أجل البحث عن، وقرصنة، والتلاعب بـ، ونسخ، ونشر، والتعامل بهوس بشكل عام مع معلومات حصلا عليها أو سرقاها من أجهزة المتقدّم بالدعوى".

تعد الدعوى في كاليفورنيا التحدي القضائي الأخير ضمن سلسلة قضايا يواجهها جولياني الذي وُجّهت إليه اتهامات في جورجيا إلى جانب ترامب وغيرهما بالتآمر لتغيير نتائج انتخابات 2020 الرئاسية في الولاية الجنوبية.

ورفع هانتر بايدن أيضا دعوى قضائية ضد مالك متجر إصلاح الكمبيوتر في وقت سابق هذا العام وخدمة العائدات الداخلية لكشفها عن تاريخه الضريبي.

وفي مسعى لإحراج جو بايدن قبيل انتخابات نوفمبر 2020، نشر جولياني وحلفاء ترامب بيانات تم الحصول عليها من حاسوب محمول يشتبه بأن هانتر بايدن تركه في متجر لإصلاح أجهزة الكمبيوتر في ديلاوير.

المصدر: ا ف ب