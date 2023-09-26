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لافروف: روسيا وتونس تبحثان توسيع إمدادات الحبوب الروسية

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لافروف: روسيا وتونس تبحثان توسيع إمدادات الحبوب الروسية
Sputnik
وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف والتونسي نبيل عمار، موسكو، 26 سبتمبر 2023
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صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في أعقاب محادثاته مع نظيره التونسي نبيل عمار في موسكو، اليوم الثلاثاء، بأن روسيا وتونس تبحثان توسيع إمدادات الحبوب الروسية.

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وقال لافروف في مؤتمر صحفي: "تناولنا بشكل منفصل أيضا آفاق تنظيم مبيعات الحبوب الروسية. وقد تم إيصال الدفعة الأولى إلى تونس".

وأضاف: ويضم وفد السيد الوزير رئيس الشركة التونسية للحبوب الذي يجري في هذه الأيام مفاوضات بوزارة الزراعة الروسية حول شروط الإمدادات الإضافية وتوسيعها".

المصدر: نوفوستي

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