لافروف: روسيا وتونس تبحثان توسيع إمدادات الحبوب الروسية
Sputnik
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صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في أعقاب محادثاته مع نظيره التونسي نبيل عمار في موسكو، اليوم الثلاثاء، بأن روسيا وتونس تبحثان توسيع إمدادات الحبوب الروسية.
وقال لافروف في مؤتمر صحفي: "تناولنا بشكل منفصل أيضا آفاق تنظيم مبيعات الحبوب الروسية. وقد تم إيصال الدفعة الأولى إلى تونس".
وأضاف: ويضم وفد السيد الوزير رئيس الشركة التونسية للحبوب الذي يجري في هذه الأيام مفاوضات بوزارة الزراعة الروسية حول شروط الإمدادات الإضافية وتوسيعها".
المصدر: نوفوستي