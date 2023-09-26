لافروف في لقائه مع نظيره التونسي: روسيا ستسعى إلى استئناف المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن روسيا ستواصل سعيها لاستئناف المفاوضات المباشرة بين فلسطين وإسرائيل، فهذا هو السبيل الوحيد لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة.

وأضاف لافروف، في مؤتمر صحفي عقب محادثاته مع وزير الخارجية التونسي نبيل عمار: "سنواصل السعي وبذل الجهود من أجل استئناف المفاوضات الفلسطينية- الإسرائيلية المباشرة. هذا هو السبيل الوحيد لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة الموجودة".

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وفي هذا الصدد، أشار وزير الخارجية الروسي إلى صعوبة تحقيق "تحسن طويل الأمد للوضع في منطقة الشرق الأوسط برمتها" دون حل القضية الفلسطينية "على الأساس القانوني الدولي المعروف".

وفي وقت سابق، قال السفير الفلسطيني لدى موسكو عبد الحفيظ نوفل لوكالة تاس، إن الصراع بين فلسطين وإسرائيل خطير للغاية، لأنه قد يتصاعد ويتحول إلى حرب دينية.

إلى ذلك، دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في كلمته أمام الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، المنظمة الأممية إلى الوفاء بالتزاماتها تجاه الفلسطينيين، ودعا إلى تنظيم مؤتمر للسلام في الشرق الأوسط بمشاركة كافة الأطراف المعنية من أجل حل القضية الفلسطينية على أساس قرارات الأمم المتحدة.

المصدر: تاس