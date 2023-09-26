لافروف: فنلندا لطخت مكانتها وسمعتها المحايدة وانضمت إلى "المشروع الأمريكي"

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن فنلندا دمرت مكانتها ولطخت سمعتها المحايدة وانضمت إلى "المشروع الأمريكي المناهض لروسيا".

وأضاف لافروف، في مؤتمر صحفي عقب المباحثات في موسكو مع وزير الخارجية التونسي نبيل عمار: "أنا مندهش من السرعة التي داست بها فنلندا على وضعها المحايد ولطخت سمعتها وانضمت إلى المشروع الأمريكي المناهض لروسيا".

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وأشار الوزير الروسي إلى أن تصريح وزيرة الخارجية الفنلندية إيلينا فالتونين بأن على الروس "دفع ثمن" ما يحدث في أوكرانيا هو تصريح في غاية الوقاحة.

وتابع لافروف: "تحدثت السيدة فالتونين، التي لا تزال على ما يبدو دبلوماسية عديمة الخبرة، بشكل مباشر عن سبب فرض هذه العقوبات - لإيذاء المواطنين العاديين، وبالتالي، كما قالت، يتعين على الشعب الروسي أن يدفع ثمن شن مثل هذه الحرب، مما يعني أنها تريد أن ينتفض الشعب الروسي ضد حكومته".

وأضاف: السؤال الذي أطرحه على السيدة فالتونين أي ذنب جناه الشعب السوري أو الفنزويلي أو الأفغاني الذين تم سرقة أموالهم.

وقال وزير الخارجية: "هذا البيان فظ للغاية. أود أن أؤكد مرة أخرى أن فنلندا تتحرك بخطوات سريعة لتشغل طليعة الحملة المناهضة لروسيا والمعادية للروس في الغرب".

المصدر: تاس