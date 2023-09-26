لندن: المثلية ليست سببا كافيا لطلب اللجوء

اعتبرت وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان أن الخوف من التمييز بسبب كون الشخص مثليا أو امرأة لا ينبغي أن يكون كافيا للتأهل للحصول على الحماية الدولية للاجئين.

وبحسب الوسائل الإعلامية البريطانية فإن ما ورد سابقا سيرد في خطاب من المقرر أن تلقيه برافرمان أمام معهد "أمريكان إنتربرايز" في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وستتساءل سويلا برافرمان عما إذا كان تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين لعام 1951 "يناسب عصرنا الحديث".

ومن المتوقع أن تقول إن القوانين تحولت من مساعدة الفارين من الاضطهاد إلى أولئك الذين يخشون التمييز، وأننا "نعيش الآن في زمن مختلف تماما" عن وقت التوقيع على الاتفاقية.

واتهمها حزب العمال بـ "التخلي عن إصلاح" نظام اللجوء. وقالت إيفيت كوبر، وزيرة الداخلية في حكومة الظل: "إنها تلجأ الآن إلى التباهي بالخارج وتبحث عن أي شخص آخر لإلقاء اللوم عليه".

وتدير برافرمان وزارة الداخلية منذ مغادرة بريتي باتيل قبل عام تقريبا، على الرغم من أنها غادرت لفترة وجيزة بعد أن تبين أنها انتهكت القواعد الأمنية الحكومية قبل إعادة تعيينها لاحقا.

وقد عبر عشرات الآلاف من الأشخاص إلى المملكة المتحدة خلال هذا الوقت، على الرغم من التشريعات التي أقرها كل من رئيس الوزراء الأسبق بوريس جونسون ورئيس الوزراء الحالي ريشي سوناك وتعهده "بإيقاف القوارب".

وهذه ليست المرة الأولى التي تشكك فيها وزيرة الداخلية في القانون الدولي، فقد أعربت في السابق عن استيائها من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وتفسيرها وتأثيرها اللاحق على سياسات مثل خطة الترحيل الحكومية في رواندا.

المصدر: bbc + sky news