بريطانيا.. العثور على بكتيريا تسببت بترحيل المهاجرين

أفادت قناة Sky News بأن بكتيريا الليجيونيلا الخطيرة التي تسببت في ترحيل المهاجرين غير الشرعيين عن بارجة Bibby Stockholm في بريطانيا، تم العثور عليها بمكاتب حكومية بريطانية.

إقرأ المزيد

وتدل البيانات التي تلقاها الحزب الديمقراطي الليبرالي على أن "بكتيريا الليجيونيلا تم العثور عليها أيضا في صنابير المياه في مكاتب الضرائب والجمارك في مدينة ليفربول".

وقالت وسائل الإعلام البريطانية إن سلطات البلاد رحّلت المهاجرين من بارجة "Bibby Stockholm" بعد عدة أيام بسبب اكتشاف بكتيريا خطيرة في الماء على متن السفينة.

كما اتضح أن نتائج تحاليل الماء أصبحت معروفة في يوم إسكان المهاجرين في البارجة لكن السلطات لم تتمكن من إعادة نقلهم إلا بعد 4 أيام.

من جهته أشار وزير الصحة البريطاني ستيف باركلاي، إلى ضرورة إعادة المهاجرين إلى السفينة، لأن إقامتهم في الفنادق أمر مكلف للغاية.

وتسبب بكتيريا الليجيونيلا عند استنشاقها، داء الفيالقة وترافق المرض أعراض الإنفلونزا، والالتهاب الرئوي المتأخر.

ولا يوجد لقاح ضد داء الفيالقة، لكن التشخيص المبكر والعلاج بالمضادات الحيوية يمكن أن يقلل من شدة المرض ومضاعفاته.

المصدر: نوفوستي