إيلون ماسك يدافع عن "الدعاية الروسية" أمام جاستن ترودو

تعليقا على ما أسماه رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو "الدعاية الروسية" قال رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك بسخرية إن هناك "احتمالا ضئيلا" ألا يكون ذلك الوصف دقيقا.

وقد وصف رئيس الوزراء الكندي المنشورات بشأن دعوة أحد النازيين الأوكرانيين إلى البرلمان الكندي بـ "الدعاية الروسية"، فما كان من ماسك إلا أن رد بتغريدة في موقع X (تويتر سابقا) جاء فيها: "لا أريد أن اصدم أحدا، إلا أن هناك احتمالا ضئيلا ألا يكون كل هذا معلومات روسية مضللة".

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وكانت وكالة "أسوشيتد برس" قد نشرت صورا خلال خطاب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في البرلمان الكندي، 22 سبتمبر الجاري، واستقبل المجتمعون قوميا أوكرانيا متطرفا يبلغ من العمر 98 عاما، خدم خلال الحرب العالمية الثانية في الفرقة الأوكرانية الأولى، التي تسمى كذلك "إس إس" غاليسيا، وكتب تعليق على الصورة: "الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي ورئيس الوزراء الكندي جاستن تروجو يحييان ياروسلاف هونكا، الذي خدم في الفرقة الأوكرانية الأولى خلال الحرب العالمية الثانية ثم هاجر إلى كندا".

واعتذر رئيس مجلس العموم بالبرلمان الكندي أنتوني روتا في وقت سابق عن دعوة نازي أوكراني إلى الهيئة التشريعية، وأكد أن هذه كانت مبادرته الشخصية، التي زعم أن أعضاء البرلمان والوفد الأوكراني لم يكونوا على علم بها. وألقى مكتب رئيس وزراء كندا باللوم في الحادث على رئيس مجلس النواب.

المصدر: X