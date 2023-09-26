البنتاغون: دبابات أبرامز ضرورية في أوكرانيا للردع

جاء في تعليق للبنتاغون تلقاه موقع The War Zone، أن الدفعة الأولى من دبابات M1 Abrams الأمريكية التي وصلت إلى أوكرانيا، ضرورية للردع في ساحة المعركة.

وأضافت وزارة الدفاع الأمريكية: "كما أعلن رئيس [أوكرانيا فلاديمير] زيلينسكي اليوم، لقد وصلت أولى الدبابات من أصل 31 دبابة من طراز أبرامز إلى أوكرانيا. لا شك في أن مجرد وجود دبابات أبرامز هناك، يعد بمثابة رادع قوي. ومع وجود هذه الدبابات في الخدمة، سيكون الجيش الأوكراني قادرا على مقاومة الأعمال العدوانية بشكل أكثر فعالية".

إقرأ المزيد

وأعلن البنتاغون كذلك، أن توريد هذه الدبابات إلى كييف يشير إلى "التزام ملموس بالدفاع عن أوكرانيا واستقرارها" من جانب الولايات المتحدة.

وقالت الوزارة الأمريكية: "سنواصل التركيز على ما يمكننا القيام به لمساعدة أوكرانيا على النجاح في ساحة المعركة وحماية شعبها".

وفي مقابلة مع Bloomberg TV، قال جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، إن واشنطن ستنسق مع كييف فيما يتعلق باستخدام دبابات أبرامز في ساحة المعركة.

وأضاف أن "هذه الدبابات ستمنح القوات الأوكرانية المزيد من القدرة على الحركة والسرعة والقوة النارية".

في وقت سابق، أفادت صحيفة "The New York Times" بوصول الدفعة الأولى من دبابات "أبرامز" الأمريكية إلى أوكرانيا قبل الموعد المحدد.

ونقلت الصحيفة عن اثنين من المسؤولين الأمريكيين، أنه تم تسليم الدبابات إلى أوكرانيا "قبل أشهر من الموعد المحدد ويمكن استخدامها في الهجوم المضاد الأوكراني".

وأضاف المصدران أن الدبابات المتبقية ستصل إلى أوكرانيا في الأشهر المقبلة.

المصدر: تاس