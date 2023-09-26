اعتقال عمدة يريفان السابق بتهمة التخطيط لانقلاب

قال المحامي غيورغي مليكيان، إن محكمة في أرمينيا أوعزت بالقبض على رئيس بلدية يريفان السابق، الرئيس السابق لاتحاد المتطوعين ألبرت بازيان، بتهمة الإعداد لاغتصاب السلطة.

وأضاف المحامي الذي يدافع عن المعتقل: "تمت تلبية طلب التحقيق (بالقبض على بازيان) بالكامل".

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ووصف محامي الدفاع، الاتهامات بـ"التحضير لاغتصاب السلطة وصولا إلى اغتيال (رئيس الوزراء الأرمني) نيكول باشينيان" الموجه ضد موكله، بأنها عديمة الأساس.

ووفقا له، تم بناء كل هذه الاتهامات على أساس إفادة شخص واحد فقط.

وفي وقت سابق، ذكر جهاز الأمن القومي الأرمني أنه تم اكتشاف استعدادات لاغتصاب السلطة في البلاد.

وأشار جهاز الأمن إلى أنه تم اعتقال ثمانية أشخاص، من بينهم بازيان، وجرى فتح قضية جنائية، وجرت عمليات تفتيش في أماكن إقامتهم وعملهم.

ويوميا يحتشد آلاف المتظاهرين في العاصمة الأرمنية يريفان، احتجاجا على الوضع في إقليم قره باغ، بعد إعلان أذربيجان إطلاق عملية عسكرية لإعادة الأمن إلى الإقليم.

المصدر: نوفوستي