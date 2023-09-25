شرطة يريفان تعتقل نحو 150 ناشطا

أعلن مصدر بوزارة داخلية أرمينيا أن شرطة العاصمة يريفان اعتقلت 142 ناشطا من المحتجين الذين أغلقوا الشوارع مطالبين باستقالة رئيس الوزراء نيكول باشينيان.

وقال: "مع حلول الساعة 10:00 (09:00 بتوقيت موسكو) بلغ عدد المعتقلين 142 شخصا".

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وفي وقت سابق، أفاد مراسل "تاس" من مكان الحدث بأن القوات الخاصة للشرطة الأرمنية - "القبعات الحمراء" - بدأت في وقت مبكر من الصباح باعتقال نشطاء المعارضة الذين أغلقوا الشوارع وسط يريفان.

وحذرت الشرطة في البداية المشاركين في الاحتجاج عبر مكبرات الصوت من حظر إغلاق تقاطع تومانيان - ساريان في وسط المدينة، وبعد ذلك تم اعتقال حوالي 10 نشطاء.

وأشار المراسل إلى أن الاحتجاجات، لا تزال مستمرة في الوقت الراهن في أماكن مختلفة من يريفان.

ويوميا يحتشد آلاف المتظاهرين في العاصمة الأرمنية يريفان، احتجاجا على الوضع في إقليم قره باغ، بعد إعلان أذربيجان إطلاق عملية عسكرية لإعادة الأمن إلى الإقليم.

المصدر: تاس